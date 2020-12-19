شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن إحباط عملية إرهابية نوعية لتنظيم «داعش» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس الجمعة، اعتقال عنصر إرهابي موال لتنظيم «داعش» المتطرف، كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية نوعية في البلاد، فيما نظم المئات وقفة احتجاجية، أمام البرلمان التونسي للتنديد بعنف جماعة «الإخوان» الإرهابية، بعد دعواتها إلى قتل وتحقير المرأة.

وقال بيان الداخلية التونسية: «في إطار التصدي لمخططات الإرهابية المحتملة وإبطالها في طورها التحضيري للحيلولة دون المساس بأمن واستقرار البلاد، تمكنت مؤخراً مصالح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني وبإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بعد عملية نوعية استباقية، وبناء على معلومات استخباراتية من كشف عنصر إرهابي عملياتي بايع ما يسمى «داعش» كان يخطط لتنفيذ عملية نوعية ببلادنا». وتابع: «بإيقافه وتعميق الأبحاث معه، اعترف بتلقيه دروساً معمقة في كيفية صنع المتفجرات والمواد السامة عبر الفضاء الافتراضي وشروعه في القيام بالأعمال التحضيرية لتنفيذ عملية نوعية وشيكة على شاكلة الذئاب المنفردة بعد توفير المستلزمات الضرورية لذلك، إلا أن الإسراع بإيقافه في الوقت المناسب حال دون تنفيذ مخططاته الإرهابية».

وأشار البيان إلى أن عملية التوقيف أمكنت من «حجز كمية هامة من المواد الأولية لصنع المتفجرات وأجهزة الإلكترونية مختلفة». وقد أمرت السلطات القضائية بإيداع الموقوف السجن، لتعميق البحث معه. ولم تكشف السلطات عن طبيعة العملية الإرهابية التي جرى إحباطها وأهدافها.

من جهة أخرى، نظم المئات وقفة احتجاجية، كان قد دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل، أمام البرلمان التونسي للتنديد بعنف جماعة «الإخوان» الإرهابية، بعد دعواتها لقتل وتحقير المرأة. وندد المشاركون في الوقفة بما صدر عن النائب «الإخواني» محمد العفاس من دعوات إلى قتل وتحقير المرأة.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي تجمع خلالها المئات من أنصار أقدم منظمة نقابية في تونس (تأسست سنة 1946)، شعارات مناهضة للسلوك «الإخواني» ذو النزعة الإرهابية.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد سمير الشفي: «إن هذه الوقفة هي من أجل وقف النزعات المتطرفة لائتلاف الكرامة والدفاع عن مدنية الدولة». وأكد أن تونس ستبقى مدنية على الرغم من محاولات بعض الأطراف السياسية زرع الفتنة، في إشارة إلى حركة «النهضة» وأذرعها.

وتعهد الشفي بملاحقة شعبية لكل التيارات العنيفة، والتصدي لأفكارهم الظلامية».

وكان الاتحاد العام للشغل ندد، في بيان سابق، بخطاب التحقير والإهانة الموجه ضد المرأة التونسية واعتبره مروقاً عن الدستور وتطاولاً رخيصاً على حرائر تونس.

وأعرب عن اعتزازه بما حققته المرأة التونسية من مكاسب تستجيب لمكانتها الفاعلة والمؤثرة في جميع الصعد وتنسجم مع تضحيات أجيال من الوطنيات والوطنيين.(وكالات)