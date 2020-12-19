شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: «العربية» تحتاج مبادرات أكثر من المحاضرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، أن العمل مستمر لحماية لغتنا، مشدداً سموه على أن تعزيز مكانة اللغة العربية يحتاج إلى مبادرات أكثر من محاضرات.

ونشر سموه على «تويتر» فيديو يستعرض أبرز إنجازات منصة مدرسة، معلقاً عليه «العمل مستمر لحماية لغتنا.. نحتاج لمبادرات أكثر من محاضرات..».

على صعيد متصل، أعلنت منصة «مدرسة» التعليمية الرقمية المفتوحة للمحتوى التعليمي باللغة العربية عن إنجاز 1000 درس للغة العربية بالفيديو وتحقيق 14 مليون مشاهدة خلال عام من تعهدها بتوفير المحتوى النوعي في متناول الطلاب العرب قبل نهاية 2020، وذلك استجابة لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أعلنها العام الماضي لتعزيز مكانة اللغة العربية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن في اليوم العالمي للغة العربية الموافق 18 ديسمبر من عام 2019 عن إطلاق منهج دراسي متكامل للغة العربية عبر موقع «مدرسة»، يضم 1000 فيديو تعليمي لكافة المراحل الدراسية.

وتعهدت منصة «مدرسة» التعليمية الرقمية المفتوحة الأكبر من نوعها عربياً، التي تندرج ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ضمن محور التعليم وتضم 2.6 مليون مشترك، في نفس الفترة من العام الماضي بتوفير مجموعة متكاملة تتكون من 800 من دروس تعليم اللغة العربية لمختلف المراحل الدراسية و200 قصة تعليمية مصورة للأطفال قبل نهاية عام 2020.

وبذلك تصبح «مدرسة» المنصة التعليمية الرقمية الأولى عالمياً التي تنجز هذا الكم من المحتوى المخصص لتعلم اللغة العربية في زمن قياسي لم يتجاوز العام الواحد، وتوفره دون مقابل لعشرات الملايين من الأطفال والطلاب ودارسي اللغة العربية في العالم.

يشكل إنجاز «مدرسة» 1000 فيديو لدروس اللغة العربية عالية الجودة وخلال عام واحد فقط إنجازاً قياسياً على مستويات عدة؛ سواء على مستوى التصميم المتطور الأنيق والمضمون المعرفي المتقدم والاستعانة بنخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات الأكاديمية والتصميمية والإبداعية والفنية.

وحققت دروس اللغة العربية من «مدرسة» أكثر من 14 مليون مشاهدة للفيديوهات خلال سنة واحدة على إطلاق المبادرة؛ 3.15 مليون مشاهدة منها لقصص الأطفال، بمجموع 378272 ساعة مشاهدة، فيما بلغ عدد المشتركين في دورس اللغة العربية بالفيديو والقصص المصورة 89793 حتى تاريخه وتصدرت خمس دول عربية من حيث عدد مشاهدات فيديوهات «مدرسة» وهي على التوالي مصر، والسعودية، والإمارات، والعراق، والجزائر.

وتوفر المنصة 800 فيديو تعليمي للمراحل من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر بمخرجات تعليمية محددة مدعمة بالشواهد والتمرينات، كما تقدم لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية 200 قصة مصورة.



تطبيق للقصص



كما أطلقت «مدرسة» بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية تطبيق «قصص مدرسة» المخصص للأطفال والذي يمكن تحميله مجاناً على مختلف الأجهزة المتحركة الذكية، ويضم حكايات والعديد من الأغاني لتعليم الأبجدية والكلمات وغرس حب اللغة العربية لدى الأطفال في سن مبكرة.

وتم تصميم التطبيق بشكل مبتكر يركز على سهولة الاستخدام وإنشاء قوائم قصص خاصة لكل طفل وكذلك خاصية مشاهدة القصص وأغاني الأطفال من دون إنترنت. ويمكن تحميل التطبيق من متجر أبل ومتجر جوجل مجاناً.

وتوفر منصة «مدرسة» من خلال إنجاز 1000 درس للغة العربية وقصصها للأطفال خلال عام واحد فقط مساراً سريعاً لترميم علاقة الأجيال الجديدة باللغة العربية من خلال توظيف وسائل تعليمية جديدة ومبتكرة تحقق المخرجات التعليمية المنشودة وتواكب التطور التكنولوجي وتوظف الحلول الرقمية والمحتوى المتنوع الذي يجذب الأطفال والنشء من كافة المراحل الدراسية لتشجيعهم على تطوير قدراتهم في مجال اللغة العربية.



الخبراء والمختصون



وقعت «مدرسة» مذكرة تفاهم مع جامعة زايد للتعاون في تعزيز جودة المحتوى الذي تقدمه المنصة، وتم التعاون مع كرسي اللغة العربية بالجامعة؛ حيث أسهم المتخصصون في مراجعة جودة الطرح تعليمياً وتربوياً.

وتعاونت «مدرسة» مع 13 دار نشر من الإمارات والعالم العربي لتوفير محتوى القصص مجاناً للأطفال، بالشراكة مع نخبة من الكتاب المتخصصين في أدب الطفل على المستوى العربي ومنهم الكاتبة دينا الزبدة، والكاتبة ليلى الحمود، والكاتبة صفاء عزمي، والكاتبة نجران مرهون، ومجموعة من كتّاب الإمارات وفي مقدمتهم الكاتب والرسام عبدالله الشرهان، والكاتبة بدرية الشامسي، والكاتب عبدالله الكعبي، والدكتورة نسيبة حسين العزيبي، والكاتبة ميثاء الدهباشي.

وتطرح «مدرسة» دورس اللغة العربية باستخدام شخصيات مستوحاة من التاريخ العربي بكتابه وشعرائه، وأخرى من المجتمع، بأسلوب شيق ومميز حسب الفئات العمرية للطلبة. ومن هذه الشخصيات الفراهيدي، وأحمد زكي باشا، وأبو الحلول وهي شخصيات تاريخية تم اختيارها لتقديم دروس النحو والشعر والصرف بأسلوب عصري وحديث. فيما تم ابتكار شخصيات فهد وشهد وحديد الذين يعيشون مغامرات مختلفة لتعليم أساسيات اللغة العربية. وتم تصميم شخصيتي رائدا الفضاء سالم ومنصور اللذين يخوضان مغامرات مشوقة ويعلمان شخصية زينة في كوكب الأرض اللغة العربية.



أهداف



وفيما تشير الإحصاءات إلى أن المحتوى العربي على شبكة الإنترنت لا يتجاوز 3% من مجمل المحتوى المتوفر، وتسهم دروس اللغة العربية بالفيديو في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمبادرة «مدرسة» والمتمثلة في توفير منصة تعليمية إلكترونية لعشرات ملايين الطلبة العرب ومتعلمي اللغة العربية تضم محتوى تعليمياً نوعياً متاحاً في أي وقت ومن أي مكان، بالاستفادة من أحدث المناهج العالمية في العلوم والرياضيات واللغة العربية، إلى جانب الارتقاء عربياً بواقع التعليم، وتوسيع خيارات وآفاق التحصيل العلمي والمعرفي أمام ملايين الطلبة العرب، وتطوير أنماط التعلم الذاتي والمستمر، بشكل يكمّل دور المؤسسات التعليمية والمناهج لكافة المراحل الدراسية حتى نهاية المرحلة الثانوية.



مضمون أصيل



ولتجديد أساليب تعليم اللغة العربية وطرحها بشكل مبتكر جاء تصميم الشخصيات الكرتونية ومنها أبو الحلول، وفهد وشهد وحديد، وسالم ومنصور وزينة لمواكبة تطورات التواصل التعليمي مع الأجيال الجديدة.

وقام على إعداد مواد دروس تعليم اللغة العربية بالفيديو خبراء ومختصون وتربويون، بالتعاون مع مصممين مبدعين للمحتوى، لتقديم مضمون تعليمي أصيل باللغة العربية بصيغ إبداعية شيقة بدءاً من القصص، ووصولاً إلى دروس قواعد اللغة العربية الشاملة.



مراحل



وأنجزت منصة مدرسة محتوى دروس اللغة العربية بالفيديو على أربع مراحل، بدأت أولاها بمجموعة مختارة تقدم أساسيات تعلم اللغة العربية، فيما غطت المرحلة الثانية كافة دروس اللغة العربية للمرحلة الابتدائية، وشملت المرحلتان الثالثة والرابعة بقية المراحل الدراسية، إضافة إلى قصص الأطفال ليبلغ المجموع الإجمالي 1000 فيديو يتوفر مجاناً على المنصة الإلكترونية.



حملة بالعربي



وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر: ندعو الجميع للمشاركة معنا في حملة بالعربي.

وغرد سموه عبر «تويتر»: «بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر، ندعو الجميع للمشاركة معنا في حملة بالعربي... لغتنا هي مصدر فخرنا وفي الإمارات نكرس العديد من البرامج والحملات والمبادرات للنهوض بلغتنا الأم وتعزيز حضورها على كافة المستويات الشخصية والرسمية».



وعد تحقق



وقال الدكتور وليد آل علي، مدير مشروع منصة مدرسة بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «اليوم وبالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية أنجزنا الوعد الذي قطعناه على أنفسنا العام الماضي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير 1000 فيديو تعليمي للغة العربية على منصة مدرسة المفتوحة قبل نهاية عام 2020، لدعم توفير المحتوى التعليمي المجاني لعشرات ملايين الطلبة العرب فــي أي وقت ومن أي مكان».

ونوه آل علي بالمساهمات النوعية لشركاء المشروع من خبراء ومتخصصين وكتاب وفرق العمل التي أسهمت في إنجاز 1000 فيديو لدروس اللغة العربية على منصة مدرسة أسهم في إنجاز المشروع خلال سنة واحدة؛ حيث يعد وقتاً قياسياً، ويعكس التزامهم بدعم لغة الضاد.



محتوى ضخم



واعتبر فريق مناهج اللغة العربية بقطاع المناهج والتقييم، وزارة التربية والتعليم في الإمارات، مبادرة «مدرسة» من أهم المشاريع الرائدة التي تقودها مبادرات مؤسسة محمد بن راشد العالمية، التي تغذي المدرسة العربية بعدد ضخم من المواد المرئية، وتطبيقات الطلبة عليها بدءاً برياض الأطفال وانتهاء بآخر مرحلة مدرسية.

وأضاف الفريق: «نحن في قطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم، نبارك لمؤسسي منصة مدرسة، التي حققت نجاحاً واضحاً، في 1000 فيديو مرئي لتعليم الطلبة مهارات اللغة العربية كافة، وذلك في وقت قياسي».



أروع هدية



وقالت الدكتورة هنادا طه تامير، أستاذة كرسي اللغة العربية بجامعة زايد المتعاونة مع منصة «مدرسة» لضمان جودة المحتوى الذي تقدمه: «الإتاحة والقدرة على الوصول والاستخدام المجاني قد تكون ثلاث ميزات تجعل من منصة «مدرسة» أهم منصة لدعم تعلم اللغة العربية على الإطلاق. ناهيك عن غزارة ولطافة المحتوى الموجود؛ حيث يتعلم التلاميذ من خلال المنصة مهارات واستراتيجيات ضرورية وأساسية في رحلة تعلمهم للغة العربية من خلال القصص، والأغاني، والفرح، والأناشيد، والحوارات بين شخصيات خفيفة الظل لا تحاضر، ولا ترفع صوتها، ولا توبّخ الأطفال فيجعلون التعلم متعة وأكثر جاذبية».

وأضافت: «أعتبر الوصول إلى 1000 فيديو في منصة «مدرسة» لدعم اللغة العربية الحدث الأهم هذه السنة، ففيه أجد وعداً بمستقبل يتحدث أبناؤنا فيه العربية ويحبونها».



مبادرة هادفة



بدوره، أكد الكاتب والرسام الإماراتي عبدالله الشرهان، أن مشروع دروس اللغة العربية بالفيديو وقصصها الموجهة للأطفال الذي أنجزته منصة مدرسة أسس لحراك عربي على مستوى الأفراد والمؤسسات لدعم المحتوى العربي التعليمي وتوفيره لأجيال المستقبل، التي أصبحت تفضل التفاعل الرقمي وتتقنه وتتعلم منه.

من جانبها قالت الكاتبة دينا الزبدة من دار المايا للنشر: «إن أهمية المبادرة تكمن في كونها جاءت لتسهم في حل مشكلة عدم توفر محتوى نوعي كاف باللغة العربية على الساحة الرقمية؛ حيث نشهد ضعفاً في كمية الفيديوهات النوعية المقدمة لأطفالنا باللغة العربية مقارنة بالكم الهائل من المحتوى المتوفر باللغات الأخرى».

وعبرت إيمان بن شيبه، المدير التنفيذي لدار سيل للنشر، عن سعادتها بالمشاركة وقالت: «فخورون جداً أن نكون جزءاً من هذه المبادرة الخلاقة في إثراء المحتوى العربي الإبداعي للأطفال على منصات مهمة وبطريقة الفيديو الجاذبة للأطفال حتى تصل أكبر شريحة في الوطن العربي».