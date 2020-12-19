بحث علمي في اللغة العربية لمعلمة مواطنة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

حصلت المواطنة الباحثة فاتن محمد سعيد، معلمة اللغة العربية بمدرسة مليح - أبوظبي، على درجة الماجستير «امتياز» من جامعة العين، فرع مدينة محمد بن زايد أبوظبي، عن بحثها «الهوية الثقافية في محتوى كتب اللغة العربية للحلقة الثانية في دولة الإمارات».

وقالت إن البحث العلمي الجديد، يسلط الضوء على مدى توافر معايير الهوية الثقافية في محتوى كتب اللغة العربية في منهاج دولة الإمارات.

وأضافت أنها بحصولها على الامتياز في رسالتها العلمية، التي أشرفت عليها الدكتورة سعاد الوائلي في كلية الاجتماعيات والعلوم الإنسانية بجامعة العين - أبوظبي، تطمح إلى تسليط الضوء على محتوى منهج اللغة العربية لطلبة الحلقة الثانية، باعتبارها مرحلة مهمة جداً لترسيخ الفكر الثقافي، والديني وإبراز معايير الهوية الثقافية للإمارات، مشيرة إلى أنها ركزت اهتمامها على ما يتم تدريسه من مواضيع لها علاقة مباشرة بغرس أساسيات وحلقات وصل بين المنهج وفكر الطالب.

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