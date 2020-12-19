المصلـون يـقيمون صـلاة الاسـتسقـاء فـي مسـاجـد الدولـة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الجمعة، صلاة الاستسقاء في جامع حجي محيل الكعبي بمدينة مصفوت.. وذلك تيمناً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية. وتناول فضيلة الشيخ جمعة سعيد الكعبي، إمام وخطيب في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان - الذي أمّ المصلين - في خطبته أحكام صلاة الاستسقاء التي تؤدى عند انحباس المطر.. وأوصى المصلين بتقوى الله حق تقاته والتقرب إليه بالتوبة النصوح والإلحاح في الدعاء والتقرب بالأعمال الصالحة.. داعياً الله العلى القدير أن يغيث العباد والبلاد.

وشهدت جميع مساجد ومصليات الدولة، أمس الجمعة، صلاة الاستسقاء، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورنا «كوفيد -19»، وذلك تلبية لتوجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بإقامة صلاة الاستسقاء.

ودعا الخطباء المصلين إلى الإكثار من التوبة والاستغفار والابتهال والرجوع إلى الله سبحانه، لينعم بفضله وإحسانه بالغيث المدرار على أنحاء البلاد.

(وام)

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