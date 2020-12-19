يحتاج إلى مواصلة العلاج

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حالة اليوم للمريض الشاب (ه.ي.أ) من أصحاب الهمم، يعاني أمراضاً عديدة، وهو بحاجة كذلك إلى عمليتين لفتح القناة الدمعية في عينيه، وسبق له زرع قوقعة، وتلزمه أدوية ومراجعة لمواصلة العلاج، وتقدر التكاليف المطلوبة بمبلغ 300 ألف درهم تقريباً، ووالد المريض رب أسرة محدود الدخل، يتوجه إلى أهل الخير وذوي القلوب الرحيمة ليقدموا لابنه المساعدة، ولهم عند الله حُسن الثواب.

للتبرع يكون التواصل مع صندوق الخليج الخيري في المقر الرئيسي لجريدة ”الخليج 365”، وفي مكاتبها المنتشرة في أنحاء الدولة.

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