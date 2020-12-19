روسيا تنجح في اطلاق صاروخ محمل بـ36 قمراً صناعياً للفضاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – موسكو

أطلقت روسيا إلى الفضاء بنجاح صاروخها الحامل (سويوز- 2.1 بي)، الجمعة، وعلى متنه 36 قمراً صناعياً من شركة وان ويب، ومقرها المملكة المتحدة.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية، عن وكالة الفضاء الروسية في بيان لها، القول: “انطلق الصاروخ من قاعدة فوستوشني الفضائية في الشرق الأقصى للبلاد في الساعة 3:26 عصرا بتوقيت موسكو (12:26 بتوقيت جرينتش)”.

وأضافت: إن المرحلة العليا، التي تضم الأقمار الصناعية، انفصلت عن المرحلة الثالثة للصاروخ بشكل طبيعي.

وأشارت الوكالة إلى أن “إطلاق اليوم سيكون أول إطلاق تجاري بالكامل من قاعدة فوستوشني الفضائية”.