مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بمقدار 32ر124 نقطة، أو 41ر0% ، ليصل إلى 05ر30179 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 07ر13 نقطة، أو 35ر0% ، ليصل إلى 41ر3709 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 11ر9 نقطة، أو 07ر0% ، ليصل إلى 64ر12755 نقطة.
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