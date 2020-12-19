(وفق معايير محددة) جامعة الملك فيصل تستقبل طلبات الترقيات للموظفين

نشرت جامعة الملك فيصل معايير المفاضلة للترقيات الخاصة بالموظفين بمختلف المراتب الوظيفية، الأمر الذي تسبب في زيادة معدلات البحث عنها مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية.

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وكانت تلك الخطوة بهدف دعمهم والتعبير عن تقدير الجهود التي يبذلوها لتحقيق التميز الوظيفي بمختلف المجالات، حيث أن تلك الترقيات تأتي امتدادًا لما تقدمه الجامعة في هذا الشأن من خلال العديد من الحوافز، ومن بينها الترقيات الوظيفية والتي يتطلب الحصول عليها تحقيق الكفاءة والتميز في الأداء.

يذكر أن عملية مفاضلة الترقيات سوف تتم بشكل الكتروني وفق لمعايير محددة، ومن جانبه

معايير المفاضلة للترقيات على المرتبة ( 11-12-13 )

طالبت عمادة شئون أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل من منسوبي الجامعة أن يسجلوا بياناتهم المطلوبة وإرفاق المستندات المطلوبة في الإعلان خلال فترة التقديم حتى لا يتم استبعاد الطلب.

تقييم الأداء الوظيفي" 30 % ".

نتائج اختبار المفاضلة بين المرشحين " 20 % " وذلك عن طريق اختبار القدرة المعرفية والذي يقدمه المركز الوطني للقياس. نتائج المقابلة الشخصية " 20 % ".

برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح" 10 %". المبادرات والإنجازات التي حققها الموظف "

20 % ".

وعند التساوي بين المرشحين يتم تطبيق عن طريق المقابلة الشخصية، وعند التساوي تكون الأقدمية في المرتبة الحالية، وعند التساوي يكون الأقدمية في تاريخ التعيين كالتالي (اليوم / الشهر / السنة).

معايير المفاضلة للترقيات على المرتبة ( العاشرة فما دون ) .

تقييم الأداء الوظيفي ( 30 % ).

نتائج المقابلة الشخصية ( 30 % ). . برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح ( 20 %). . المبادرات والإنجازات التي حققها الموظف ( 20 % ).

عند التساوي بين المرشحين يتم تطبيق العناصر المرجحة بالمقابلة الشخصية، وعند التساوي يكون العنصر المرجح معتمد على برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح، وعند التساوي يكون العنصر المرجح متوقف على الأقدمية في المرتبة الحالية، وعند التساوي يكون المرجح بالأقدمية في تاريخ التعيين كالتالي ( اليوم / الشهر / السنة).