اليونان تعتقل دبلوماسياً تركياً بتهمة التجسس

سيف اليزيد - أثينا (وكالات) أفادت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية، أمس، باعتقال سكرتير القنصلية التركية في جزيرة «رودس» بتهمة التجسس، في قضية ستؤدي على الأرجح لمزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين. وألقت السلطات الأمنية القبض على سكرتير القنصلية التركية في جزيرة «رودس» لاتهامه بالتجسس. وألقت والمسؤول، مواطن يوناني يعمل في القنصلية التركية بجزيرة رودس، وجرى استجوابه قبل أسبوع، كما ألقت الشرطة القبض على مواطن يوناني آخر. وقال مسؤول في الشرطة: «شخص كان يعمل في القنصلية التركية في رودس وآخر يعمل طاهياً على متن سفينة سياحية تعمل بين رودس وكاستيلوريزو». واتُهم أحد المشتبه بهما بتصوير تحركات الجيش اليوناني في بحر إيجه.

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