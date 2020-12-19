إحباط عملية إرهابية في تونس

سيف اليزيد - تونس (وكالات) أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، اعتقال عنصر إرهابي موال لتنظيم «داعش»، كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية في البلاد. وقال بيان الداخلية التونسية: «في إطار التصدي لمخططات الإرهابية المحتملة وإبطالها في طورها التحضيري، تمكنت مصالح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب، وبناء على معلومات استخباراتية من كشف عنصر إرهابي عملياتي بايع ما يسمى داعش كان يُخطط لتنفيذ عملية نوعية ببلادنا».

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