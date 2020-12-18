تخصيص حوالي 10 ملايين درهم لدعم خمس قاعات سينمائية وطنية

أعلنت “لجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية” بالمركز السينمائي المغربي، اليوم الجمعة، عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 9.8 مليون درهم لدعم خمس قاعات سينمائية وطنية.

وأوضح بلاغ للجنة التي عقدت اجتماعا لها اليوم بالرباط، أنها درست خلاله الملفات المرشحة للدعم، وقامت، بعد الدراسة والمداولة، بدعمها كاملة.

وأضاف المصدر ذاته أن الغلاف المالي المخصص لهذا الدعم يتوزع على إنشاء سينما “سيني أطلس كورنيش” بالجديدة (3 ملايين درهم)، ورقمنة كل من سينما “أفينيدا” بتطوان (مليون درهم)، وسينما “كوليزي” بمراكش (مليون درهم).

كما يشمل هذا الغلاف المالي، حسب المصدر ذاته، تحديث كل من سينما “سيني أطلس موريطانيا” بطنجة (2.8 مليون درهم)، وسينما “ميكاراما” بالدار البيضاء (مليونا درهم).