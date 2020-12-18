أعلنت “لجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية” بالمركز السينمائي المغربي، اليوم الجمعة، عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 9.8 مليون درهم لدعم خمس قاعات سينمائية وطنية.
وأوضح بلاغ للجنة التي عقدت اجتماعا لها اليوم بالرباط، أنها درست خلاله الملفات المرشحة للدعم، وقامت، بعد الدراسة والمداولة، بدعمها كاملة.
وأضاف المصدر ذاته أن الغلاف المالي المخصص لهذا الدعم يتوزع على إنشاء سينما “سيني أطلس كورنيش” بالجديدة (3 ملايين درهم)، ورقمنة كل من سينما “أفينيدا” بتطوان (مليون درهم)، وسينما “كوليزي” بمراكش (مليون درهم).
كما يشمل هذا الغلاف المالي، حسب المصدر ذاته، تحديث كل من سينما “سيني أطلس موريطانيا” بطنجة (2.8 مليون درهم)، وسينما “ميكاراما” بالدار البيضاء (مليونا درهم).
كانت هذه تفاصيل خبر تخصيص حوالي 10 ملايين درهم لدعم خمس قاعات سينمائية وطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.