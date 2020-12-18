شكرا لقرائتكم خبر عن «الأدوية الأوروبية»: متسللون وصلوا إلى وثائق محدودة في هجوم إلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

قالت وكالة الأدوية الأوروبية أمس الجمعة، إن تحقيقا كشف حتى الآن عن وصول متسللين إلى عدد محدود من وثائق تعود لطرف ثالث خلال هجوم إلكتروني عبر الإنترنت وقع مؤخرا وإنها أشركت مؤسسة خارجية في عملية تحقيق شامل في الأمر.

وقالت شركتا فايزر الأمريكية وبايونتك الألمانية في التاسع من ديسمبر، إن وثائق متعلقة بلقاح طورته الشركتان للوقاية من كوفيد-19 انكشفت بشكل غير قانوني بعد إعلان وكالة الأدوية الأوروبية عن الواقعة في ذات اليوم.

وذكرت الوكالة التي تقيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي وتجيزها أنها تعمل بطاقتها المعتادة وأن جدولها الزمني المتعلق بتقييم وإقرار اللقاحات والأدوية ذات الصلة بكوفيد-19 لم يتأثر.

وأضافت أنها ستواصل تقديم المعلومات عن هذا الأمر في الوقت المناسب.

ويترقب الاتحاد الأوروبي إقرار الوكالة للقاح الشركتين. ومن المتوقع صدور إعلان بهذا الشأن في 21 من الشهر الجاري.