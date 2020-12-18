شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» مستعد لأخذ اللقاح وتطعيم «بايدن» علنًا والان نبدء بالتفاصيل
فيما يحصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على جرعته الأولى من لقاح بيونتيك/ فايزر يوم الاثنين في ولاية ديلاوير، حسبما ذكرت متحدثة باسمه اليوم الجمعة.
وقالت المتحدثة جين ساكي إن بايدن وزوجته جيل سيتلقيان الجرعة علنا "لإرسال رسالة واضحة للجمهور مفادها أنها آمنة".
وأضافت ساكي أن نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس وزوجها دوج إمهوف سيحصلان على اللقاح بعد عيد الميلاد بسبب البروتوكولات الأمنية والطبية.
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