شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: 230 ألف إصابة و3444 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 230,953 إصابة مؤكدة و 3,444 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 16,987,911 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 309,880 وفاة.

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