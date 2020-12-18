تركيا تعيد الانتشار في الشمال السوري وتخلي سبعة مواقع عسكرية

أخلت تركيا سبعة مواقع مراقبة عسكرية، شمال غربي سوريا، وسحبت قواتها من الأراضي التي يسيطر عليها النظام السوري إلى المناطق التي يسيطر عليها مسلحون ومقاتلون مدعومون من أنقرة، بحسب ما نقلته «رويترز» عن مصدر تركي، اليوم الجمعة.

إلى ذلك قال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن آخر عمليات الإجلاء اكتملت، مساء أمس الخميس، وإن القوات أعيد نشرها داخل الأراضي التي تسيطر عليها القوات المدعومة من أنقرة بموجب تفاهم تم التوصل إليه مع روسيا. وأضاف: «الأمر ليس في شكل سحب للقوات أو تقليص أعدادها. الوضع يتعلق فقط بتغيير الموقع».

وكانت تركيا قد أقامت عشرات المواقع العسكرية في المنطقة عام 2018 في إطار اتفاق لم يكتب له الاستمرار، توصلت إليه مع روسيا وإيران لتهدئة القتال بين القوات الحكومية السورية والمعارضة. وتدعم أنقرة القوات التي تقاتل رئيس النظام السوري بشار الأسد بينما تدعم موسكو وطهران الأسد.

وحاصرت قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا عدة مواقع عسكرية تركية العام الماضي. وتعهدت تركيا في ذلك الوقت بالحفاظ على وجودها هناك لكنها بدأت الانسحاب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويقول مسلحون سوريون إن لتركيا ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف جندي في شمال غربي سوريا إلى جانب مقاتلي المعارضة الذين تدعمهم والمتشددين الذين التزموا بنزع سلاحهم واحتوائهم.

وتستضيف تركيا ما يقرب من أربعة ملايين لاجئ سوري، وهي مصممة على منع تدفق مزيد من الفارين من القتال. وتقول الأمم المتحدة إن هناك حوالي أربعة ملايين شخص في شمال غربي سوريا خارج سيطرة الحكومة السورية، منهم 2.7 مليون نزحوا خلال الصراع المستمر منذ تسع سنوات.