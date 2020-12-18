الخارجية المصرية: نرحب بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة ونثمن جهود السعودية في رعاية تنفيذ اتفاق الرياض ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الخارجية المصرية: نرحب بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة ونثمن جهود السعودية في رعاية تنفيذ اتفاق الرياض ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنيةالخارجية المصرية: نرحب بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة ونثمن جهود السعودية في رعاية تنفيذ اتفاق الرياض ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية

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