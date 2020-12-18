أول تصريح لرئيس الوزراء اليمني عقب إعلان الحكومة الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، مساء الجمعة، في أول تصريح له عقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة على تسريع استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وقال عبدالملك إن "الحكومة الجديدة ستعمل وفق نهج مختلف وشامل يساعد على تسريع استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي".

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور معين عبدالملك، بناء على اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية، أن قرارا جمهوريا قضى بتشكيل حكومة الكفاءات برئاسة معين عبدالملك من 24 حقيبة وزارية وبمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وذهبت الحقائب السيادية إلى أحمد عوض بن مبارك كوزيرا للخارجية وشئون المغتربين، والفريق الركن/ محمد المقدشي وزيراً للدفاع، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام والثقافة والسياحة، واللواء إبراهيم حيدان وزيرا للداخلية، في تأكيد لما انفردت به ”الخليج 365”، مساء الخميس.

