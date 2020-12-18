السراج يواصل تنصيب إرهابيين بمواقع ليبية حساسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار قرار من وزارة دفاع حكومة فايز السراج الليبية بتعيين إرهابي موالي لتنظيم داعش في منصب حساس غضب نشطاء التواصل الاجتماعي.

ويشير قرار للجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بوزارة دفاع حكومة السراج، اطلعت عليه ”الخليج 365” وتأكدت منه من عدة مصادر، إلى تكليف الإرهابي محمد إبراهيم بلعم بإدارة ومتابعة ملف تبادل المعتقلين والجثامين.



ويفترض أن يتولى بلعم مهام التنسيق مع الفاعلين بخصوص منصبه الجديد وتجميع قوائم المعنيين والإشراف على تنسيق الاجتماعات وتقديم المذكرات والتقارير الدورية وعرض المبادرات التي تحال إليه بالخصوص والمشاركة في الاجتماعات التي تنظمها اللجنة.

بلعم من مواليد 1991 بمنطقة السلماني الغربي بمدينة بنغازي، سبق وأعلن مبايعته لتنظيم داعش وقتاله في صفهم بمدينة بنغازي في عدة معارك أبرزها "أدخلوا عليهم الباب" التي قامت بها عناصر ما يعرف بـ"مجلس الشورى" و"تنظيم أنصار الشريعة" الإرهابيين، كما شارك في معارك بنينا ضد الجيش الليبي .





وعثر في 3 أغسطس/آب من عام 2014 على وثائق ومحادثات تخص الإرهابي محمد بلعم تثبت تورطه في رصد واغتيال رجال الجيش والشرطة داخل مدينة بنغازي.

كما شارك في معارك "الصابري" ضد الجيش الليبي بجانب مجموعة زعيم تنظيم داعش محمود البرعصي بعد دخول الجيش إلى مدينة بنغازي.

وبعد اشتداد المعارك فرّ بلعم خارج المدينة ومنها اختفى إلى أن ظهر في طرابلس كمهتم بشؤون الفارّين من مدينة بنغازي، واتهم بواسطة عدد منهم بسرقة مخصصاتهم التي تصرفها لهم العديد من الجهات.





يشار إلى أنه وفقا لمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في سرت واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جينيف 23 أكتوبر، فإنه سيتم إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وسحبهم من خطوط التماس وفتح الطريق الساحلي وتأمين حركة المواطنين المدنيين وتبادل الأسرى وتسليم الجثامين والاستمرار في محاربة الجماعات المصنفة إرهابيا دوليا (القاعدة وداعش وأنصار الشريعة ومجالس الشورى وغيرها).





واستثنى المدعي العسكري بالجيش الليبي المطلوبين في قضايا إرهاب من عملية تبادل الأسرى مع حكومة فايز السراج بطرابلس.

وقال المدعي العام العسكري بالجيش الوطني الليبي وعضو لجنة ( 5+5)، اللواء فرج الصوصاع، في وقت سابق إن العمل جار لحصر أسرى قوات الجيش، لدى حكومة الوفاق تمهيداً لتبادلهم خلال الأيام المقبلة.