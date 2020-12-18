باحثان ليبيان يتوقعان إفشال الإخوان للجنتي ملتقى الحوار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقع باحثان ليبيان فشل اللجنتين التي أعلنت الأمم المتحدة تشكيلهما لوضع قاعدة دستورية للانتخابات العامة المقررة نهاية العام المقبل.

وحذر الباحثان في تصريحات لـ"الخليج 365"، من أن اللجنتين محاولة من المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز لاستبدال دور مجلس النواب الليبي في مسألة إعداد الأساس القانوني الذي تقوم عليه أي انتخابات.

وتمخض ملتقى الحوار الليبي الذي عقد اجتماعًا استثنائيًا، الخميس، عن تشكيل لجنتين لحل معضلة الاستحقاق الدستوري وحسم آليات الترشح للسلطة التنفيذية.

وتضم اللجنة الأولى 17 عضوًا تكون مهمتها تقديم المشورة لمجلس النواب وما يُسمى بـ"المجلس الأعلى للدولة" لحل مشكلة الاستحقاق الدستوري، وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية المرتقبة أواخر العام المقبل، فيما تكون مهمة اللجنة الثانية تذليل العقبات أمام التوافق على آليات الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة.

المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، قال إن المبعوثة الأممية إلى ليبيا تحاول اللعب في الوقت الضائع، خاصة بعد موافقة مجلس الأمن على تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا.

وتوقع المحلل السياسي الليبي، فشل اللجنتين في أداء المهمة التي خرجتا إلى النور للقيام بها، مشيرًا إلى أنه لم يحدد لهما الإطار الزمني ولا جدول أعمالهما.

ورغم توقعه بفشلهما، إلا أنه حذر من دور "خبيث" لتلك اللجنتين، مشيرًا إلى أن المبعوثة الأممية تريد أن تستبدل بهما، دور مجلس النواب الليبي في مسألة إعداد الأساس القانوني الذي تقوم عليه أي انتخابات.

وأضاف المرعاش، أن المبعوثة الأممية اختارت أعضاء من متطرفي تنظيم الإخوان، بينهم عبد الرزاق العرادي وعمر بوليفة، العضوان بحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا، بالإضافة إلى ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة ماجدة الفلاح وعضو مجلس النواب المنشقة السيدة اليعقوبي، مشيرًا إلى أنهم ليس لهم أي دور عبر تاريخهم في السعي نحو الصلح بين الليبيين.

وبدوره، قال الناشط المدني خالد سعيد اعتيقة، لـ"الخليج 365" إن استحداث المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، لجنة لوضع قاعدة دستورية وقانونية، محاولة لإلغاء دور مجلس النواب.

وشدد على أن أي تشريعات جديدة تحدد مصير الشعب الليبي يجب أن تصدر عن مجلس النواب، إذا أرادت المبعوثة الأممية إيجاد حل للمأزق الذي تمر به البلاد في هذا الوقت العصيب.

وطالب بضرورة المساواة في التمثيل بين الأقاليم التاريخية الثلاث (برقة، وطرابلس، وفزان) في كل الحوارات والمناقشات، محذرًا من محاولات بث الفرقة وزرع المزيد من الشقاق بين أبناء الشعب الليبي الذي يرفض مشاركة تنظيم الإخوان في أي حوار أو تسوية سياسية للأزمة الليبية.