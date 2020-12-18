سقوط مقذوف حوثي قرب مستشفى بجازان دون إصابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الدفاع المدني السعودي، الجمعة، سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية قرب مستشفى الحرث العام بجازان دون إصابات أو أضرار.

وقال العقيد محمد بن يحيى الغامدي، المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، إن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط 3 مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان.

وأوضح أن أحدها سقط في أرض فضاء بمسافة تبعد 197 مترا عن مستشفى الحرث العام، فيما سقط مقذوفان في أرض فضاء.

وأوضح أن المقذوفات لم ينتج عنها أي إصابات أو أضرار، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

ودأبت مليشيا الحوث الإرهابية، المدعومة من إيران، على استهداف المدنيين في السعودية بصواريخ أو مقذوفات أو طائرات مسيرة، والتي غالبا ما تسقطها الدفاعات السعودية.

وخلال الأشهر الماضية، اعترضت قوات التحالف ودمرت عددا من الطائرات بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقتي أبها وجازان السعوديتين.