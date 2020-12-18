اعتقال 3 إرهابيين في كركوك العراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قيادة عمليات سامراء، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة إرهابيين بمحافظة صلاح الدين، شمال العراق.
وذكرت القيادة في بيان حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، إن "أبطال قيادة عمليات سامراء تمكنوا ومن خلال عمليات التفتيش في منطقة حاوي السموم، من العثور على مكان يستخدمه ارهابيي داعش للإستراحة والتنقل بين حويجة مسيرة وحاوي السموم تم تدميره بالكامل".
وأوضح البيان أنه تم القاء القبض على ثلاثة إرهابيين في سامراء وبلد والإسحاقي.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أفاد مصدر أمني، في محافظة كركوك، الجمعة، بأن داعش قتل مواطنا وحرق عجلته في كركوك.
وقال المصدر، في حديث لـ"الخليج 365"، إن "فلاحاً من قرية (كبيبة) غرب محافظة كركوك، قُتل على يد عناصر من تنظيم داعش".
وأضاف، أن "داعش قتل الفلاح المدعو (عبدالكريم جلال الصباحي) داخل سيارته نوع (بيك اب) من ثم قام بإحراقها".
وتشن السلطات الأمنية في العراق، عمليات مطاردة وملاحقة لعناصر تنظيم داعش بعد معاودته شن الهجمات واستهداف المدن.
وارتفعت حدة هجمات داعش منذ مطلع العام الحالي، وبشكل متصاعد رغم خسارته المدن التي سيطر عليها قبل 3 سنوات.
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