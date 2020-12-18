شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي صنعاء.. تهديد حوثي بإغلاق اتحاد نساء اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هددت ميليشيا الحوثي الانقلابية بإغلاق اتحاد نساء اليمن في مدينة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، على خلفية قيام الاتحاد بتنظيم العديد من الفعاليات الخاصة بحقوق المرأة.

وأفادت مصادر حقوقية أن ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للحوثيين، هدد بإغلاق اتحاد نساء اليمن في صنعاء، بسبب تنفيذ فعاليات، غير مرخصة من قبله، داخل مبنى الاتحاد، وفق ما نقلته صحيفة "الشارع" اليمنية.

وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي، فيصل مدهش، أحد مسؤولي ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، هدد بإغلاق الاتحاد، معتبراً أن وجوده بغير فائدة، وأنه يروج لثقافة غربية، حسب زعمه.

وذكرت المصادر أن الاتحاد في صنعاء، كان يضطر خلال الفترة الماضية إلى إقامة بعض الأنشطة داخل المبنى، بسبب مضايقات ميليشيا الحوثي، رغم الحصول على تصاريح منها.

وتتعمد الميليشيا الحوثية تضييق الخناق على نشاط منظمات المجتمع المدني في مناطق سيطرتها، وامتنعت عن منح العديد من المنظمات المحلية، التي أقامت فعاليات لمناهضة العنف ضد المرأة، تصاريح جديدة لمشاريعها الإنسانية والإغاثية.