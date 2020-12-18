شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال أربعة على خلفية تورطهم في حادثة طعن بفرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

قامت السلطات الأمنية في فرنسا باعتقال أربعة أشخاص في إطار التحقيقات في حادث طعن عدد من الأشخاص بأداة حادة «سكين»، في العاصمة الفرنسية في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك حسب مصدر قضائي.

وأضاف المصدر أن أحد المتهمين يواجه قضايا متعلقة بالإرهاب، وتم وضعه رهن الاعتقال في منطقة «جيروند» جنوب غربي البلاد.

كانت جريمة الطعن، قد وقعت في سبتمبر الماضي وأصيب فيها صحفيان قرب المقر القديم لمجلة «شارلي إبدو» الساخرة التي تعرضت لهجوم إرهابي، قتل خلاله 12 شخصاً قبل خمس سنوات.

وذكرت صحيفة «لو باريزيان» اليومية، الجمعة، أن المعتقلين الأربعة من أصل باكستاني ويعتقد بأنهم شجعوا المهاجم على تنفيذ جريمته.

وقد شهدت فرنست في الآونة الأخيرة هجمات عدة متفرقة، من بينها ذبح مدرس عرض على تلامذته رسوماً كاريكاتيرية مسيئة.

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