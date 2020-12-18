شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة شرطة نيويورك باستخدام القوة المفرطة خلال الاحتجاجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك: «رويترز»

كشفت إدارة التحقيق في مدينة نيويورك، في تقرير نشر صباح الجمعة، استخدام شرطة المدينة للقوة المفرطة خلال موجات احتجاج على عمل آليات الأجهزة الشرطية وعنف عناصرها، بعد مقتل مواطنين من ذوي البشرة السمراء بيد عناصر شرطية.

وطالب رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلاسيو، بإجراء تحقيق في مايو/أيار الماضي، بعد أن نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت تعامل أفراد الشرطة، وهم يرشون المحتجين والمسؤولين المنتخبين والصحفيين بمواد كيماوية، وحوادث صدم بسيارات الشرطة.

وجاء في التقرير الواقع في 111 صفحة، أن مواجهة إدارة الشرطة في نيويورك للاحتجاجات كانت مفرطة، وأن معظم أفراد الشرطة يعوزهم التدريب المناسب للتعامل الأمثل مع مثل هذه الاحتجاجات.

ووصفت إدارة التحقيق، استخدام إدارة الشرطة للقوة، وبعض الأساليب العنيفة للسيطرة على الحشود المحتجة بعد مقتل جورج فلويد، بأنه إنفاذ مفرط للقانون وأسهم في إثارة توترات شديدة.

يذكر أن مدينة نيويورك شهدت موجة احتجاجات عارمة جراء مقتل أمريكي من ذوي البشرة السمراء هو جورج فلويد على يد ضابط شرطة في منيابوليس، ومقتل امرأة في بريونا تيلور، على يد ضباط شرطة خلال مداهمة أمنية.

كانت هذه تفاصيل خبر إدانة شرطة نيويورك باستخدام القوة المفرطة خلال الاحتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.