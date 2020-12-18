شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل حكومة يمنية جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مرسوماً رئاسياً بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها.

ويرأس الحكومة الجديدة التي شُكلت وفقاً لاتفاق الرياض، معين عبد الملك، وتضم 25 حقيبة وزارية. وجاء في ديباجية القرار أن الحكومة شُكلت، بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م، وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل، وعلى اتفاق الرياض الموقع بتاريخ 05/11/2019م، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس الجمهورية رقم (35) لسنة 2020م بشأن تكليف الدكتور معين عبد الملك سعيد بتشكيل الحكومة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

من جهته قال رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، معين عبد الملك: «إن إعلان تشكيل حكومتنا تتويج لجهود كبيرة قادتها السعودية ودول تحالف دعم الشرعية والقوى السياسية والشخصيات الوطنية». وأضاف: «ثقتنا عالية بالدعم الأخوي من السعودية ودول تحالف دعم الشرعية». في المقابل، رحبت وزارة الخارجية السعودية، بتنفيذ الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض. مؤكدة أن تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.

وجاءت المادة الأولى من القرار، أن تشكل الحكومة على النحو التالي:

1. د. معين عبد الملك سعيد رئيساً لمجلس الوزراء.

2. د. أحمد عوض بن مبارك وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين.

3- الفريق الركن/ محمد علي أحمد المقدشي وزيراً للدفاع.

4- معمر مطهر محمد الإرياني وزيراً للإعلام والثقافة والسياحة.

5-واعد عبدالله عبدالرزاق باذيب وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.

6-نايف صالح عبد القادر البكري وزيراً للشباب والرياضة.

7- سالم صالح سالم بن بريك وزيراً للمالية.

8- نجيب منصور حميد العوج وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

9- سالم عبدالله عيسى السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية.

10- عبد السلام عبدالله سالم باعبود وزيراً للنفط والمعادن.

11- خالد أحمد أحمد الوصابي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني.

12- اللواء الركن/ إبراهيم علي أحمد حيدان وزيراً للداخلية.

13- أحمد عمر محمد عرمان وزيراً للشؤون القانونية وحقوق الإنسان.

14- توفيق عبدالواحد علي الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة.

15- محمد محمد حزام الأشول وزيراً للصناعة والتجارة.

16- عبد السلام صالح حميد هادي وزيراً للنقل.

17- محمد عيضة شبيبة وزيراً للأوقاف والإرشاد.

18- عبد الناصر أحمد علي الوالي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات.

19- قاسم محمد قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان.

20- حسين عبدالرحمن عبد القادر الأغبري وزيراً للإدارة المحلية.

21- بدر عبده أحمد العارضة وزيراً للعدل.

22- طارق سالم صالح العكبري وزيراً للتربية والتعليم.

23- أنور محمد علي كلشات وزيراً للكهرباء والطاقة.

24- محمد سعيد الزعوري وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل.

25- مانع يسلم صالح بايمين وزيراً للأشغال العامة والطرق.

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