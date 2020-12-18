شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات محترقة لنيوتن بـ 511 ألف دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيعت مذكرات مكتوبة بخط اليد كتبها العالم الراحل إسحاق نيوتن عن الهرم الأكبر في مصر بمبلغ 378 ألف جنيه إسترليني (511 ألف دولار) في مزاد.

وقالت دار «سوذبيز» للمزادات التي باعت المذكرات، إن الأوراق العائدة إلى نحو ثمانينات القرن السادس عشر، تضررت من حريق وقع خلال حياة العالم.

ووفقاً للأسطورة، قفز كلب نيوتن، دايموند، على طاولته وأسقط شمعة، ما أشعل النار في الأوراق. وبسبب الأضرار الناجمة عن الحريق، فُقد بعض النص الموجود على الحافة، لكن «سوذبيز» قالت إن الأوراق «تم حفظها بخبرة».

وفي الملاحظات التي كُتبت بمزيج من الإنجليزية واللاتينية واليونانية، كتب نيوتن عن وحدات القياس القديمة، وأهرامات الجيزة، والجاذبية.

وكان نيوتن مولعاً بالكيمياء، لكنه لم ينشر نصوصاً عن هذه المواضيع خلال حياته؛ «لأن ذلك كان سيكلفه حياته المهنية».

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