شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعيم» يكرس عقدته للنصر ويحرمه الصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرم العين مضيفه النصر من مشاركة الشارقة والجزيرة الصدارة بفوزه عليه 2-1 في استاد آل مكتوم في ختام الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي.

ورغم أن العين لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 23 بعد طرد لاعبه بندر الأحبابي، فإنه سجل هدفين عبر محمد عبدالرحمن (36) والبرازيلي رافائيل بيريرا (57).

وقلص «العميد» الذي لم يعرف الفوز على العين منذ 2014 الفارق عبر الياباني شيوتاني الذي سجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 71.

وبقي النصر في المركز الثالث وله 20 نقطة، مقابل 18 نقطة ل«الزعيم» الذي تقدم للمركز السابع.

وانتزع الفجيرة فوزاً ثميناً من ضيفه شباب الأهلي 3-2، ليرفع «الذئاب» رصيده إلى 7 نقاط، فيما واصل «الفرسان» التراجع ونزيف النقاط محتفظاً بنقاطه ال 14 السابقة في المركز التاسع، وفي نفس الوقت تعرضت طموحاته بالعودة إلى المنافسة لضربة شبه قاضية. وكانت المباراة الأولى لمهدي علي في قيادة شباب الأهلي بعدما حل بديلاً للإسباني زاراغوسا، لكن الفريق لم يظهر عليه أي تحسن، ولاسيما في الثغرة الأساسية عنده وهي خط الدفاع، حيث تم ضربه 3 مرات بنفس الطريقة، عبر الكرات الساقطة خلف المدافعين.

وتقدم الفجيرة بهدفين عن طريق السويدي كريستيان صامويل، والتونسي بالعربي، وعادل شباب الأهلي النتيجة عن طريق سعيد أحمد والبرازيلي إيجور جيسوس، لكن الضربة القاضية من نهاية الشوط الأول بتسجيل الفجيرة هدف الفوز من ركلة جزاء سددها البرازيلي فارلي روزا بنجاح.

وفي كلباء، تعادل اتحاد كلباء مع الوحدة سلباً صفر-صفر، ليصبح رصيد «النمور» 17 نقطة مقابل 15 ل«العنابي».

ورفع خورفكان رصيده إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر بعد فوزه على مضيفه عجمان بهدفين نظيفين للبرازيلي رامون لوبيز (5 و23)، مقابل هدف لتراورلي من ركلة جزاء.

وبقي عجمان في المركز الثالث عشر قبل الأخير وله 3 نقاط.