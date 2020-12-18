شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يكتسح التصويت في عامه الاستثنائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبّر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن شعوره بالفخر والسعادة، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020، الممنوحة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حفل جوائزه «الأفضل».

واكتسح صاحب ال 32 عاماً التصويت، بعدما حصد 52 نقطة، وضعته في المركز الأول، متقدماً على رونالدو، الذي جاء بعده برصيد 38 نقطة، فيما حل ميسي ثالثاً برصيد 35 نقطة، والسنغالي ساديو ماني رابعاً (29 نقطة) والبلجيكي كيفن دي بروين خامساً (26 نقطة) والمصري محمد صلاح سادساً (25 نقطة) بعدما نال معظم الأصوات العربية.

وقال ليفاندوفسكي لدى حصوله على الجائزة من رئيس «الفيفا» السويسري جياني إنفانتينو «أنا فخور وسعيد جداً. أودّ القول بصراحة إنه يوم رائع لي وللنادي. شعور لا يُصدق».

وأضاف: «أن تفوز بجائزة متفوّقاً على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يعني لي الكثير».

وسبق لليفاندوفسكي أن توج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا .

وقال رئيس بايرن ميونيخ، كارل-هاينتس رومينيغه «ليفاندوفسكي يستحق الجائزة أكثر من أي أحد آخر. قدّم أفضل موسم في حياته».

ولم يسبق لأي لاعب من «البوندسليغا» أن فاز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العام، إذ إن النجم السابق لوثار ماثيوس هو الألماني الوحيد المتوَّج بجائزة الاتحاد الدولي في النسخة الأولى عام 1991 لكنه كان في صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

وأظهرت عملية التصويت بعض المفاجآت، حيث صوت كريستيانو رونالدو لأول مرة في تاريخ الجائزة لصالح غريمه ميسي، ووضعه في المركز الثاني خلف ليفاندوفسكي، أما ميسي فاختار نيمار ومبابي وليفاندوفسكي.

كما لم يختر ميسي زميله في برشلونة الألماني مارك أندريه تير شتيجن ضمن اختيارات أفضل حارس مرمى.

ومنح ميسي، صوته لكيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان في الترتيب الأول، يليه مانويل نوير (بايرن ميونيخ) ثانياً، ثم يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد). وبالنسبة للتصويت الإماراتي، فقد أعطى علي خصيف حارس مرمى الجزيرة ومنتخب الإمارات صوته لكريسيتانو رونالدو ثم ليفاندوفسكي ومحمد صلاح.

وكانت المفاجأة أيضاً عدم اختيار هانز فليك، مدرب بايرن ميوينخ، ونال الجائزة مواطنه يورجن كلوب مدرب ليفربول الذي فوجئ بالاختيار.

وقال كلوب «كنت مصدوماً بعض الشيء أثناء البث المباشر للجائزة، لم أكن أتوقع الفوز. أخبرني فان دايك (مدافع ليفربول) لاحقاً أنه فوجئ مثلي».