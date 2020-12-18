شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مهرجان برلين السينمائي بسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين: أ ف ب

أعلن منظمو مهرجان برلين السينمائي عن تأجيله إلى شهر مارس/آذار المقبل، وإقامة مسابقته افتراضياً، مع تزايد المخاوف، في ظل تداعيات الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت إدارة المهرجان في بيان، الجمعة، أن الدورة الحادية والسبعين للمهرجان ستقام على مرحلتين، الأولى من خلال مسابقة رسمية، يقام خلالها حفل توزيع الجوائز افتراضياً، في مارس/آذار، في حين تشهد المرحلة الثانية عروضاً مفتوحة للجمهور في يونيو/حزيران.

وشرح كارلو شاتريان، ومارييت ريسنبك، مديرا المهرجان أن «التقسيم إلى مرحلتين سيتيح الإبقاء على الركيزتين الأساسيتين، وهما سوق الأفلام والمهرجان».

وشددا على أن الأوضاع الراهنة، مع تصاعد حدة الموجة الثانية لفيروس كورونا لا تسمح بالحضور التفاعلي، الأمر الذي استدعى إرجاء المهرجان عن موعده من شهر فبراير/شباط المقبل. وأكدا في الوقت نفسه، أهمية إقامة سوق لصناعة السينما في الربع الأول من العام 2020.

وسيعلن المهرجان في فبراير/شباط المقبل عن اللائحة الرسمية للأفلام المختارة للمشاركة فيه. وفي يونيو/حزيران، ستُعرض الأفلام الفائزة بالمسابقة في صالات السينما المغلقة أو دور العرض في الساحات الطلقة.

ويعتبر مهرجان برلين أحد المهرجانات الثلاثة الأهم في أوروبا، إلى جانب مهرجاني كان والبندقية.