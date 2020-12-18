شكرا لقرائتكم خبر عن آن ماري تصدح بأشهر أغانيها في «دبي للتسوق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد حمدي شاكر

أحيت المطربة العالمية آن ماري وفرقة «كلين بنديت»، حفلاً، مساء الجمعة، في حديقة البرج وسط مدينة دبي، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، في دورته السادسة والعشرين. بدأ الحفل الذي التزم جمهوره التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها إدارة المهرجان وشركة «إعمار»، في الثامنة والنصف مساء، بفقرة لفرقة «كلين بنديت» البريطانية، والمكونة من جاك باتريسون، ولوقا باتريسون، وجريس تشاتو، وميلان نيل سميث، وبصحبة المطربة ياسمين جرين، وبدا الحماس على جمهور الحفل بمجرد تقديم الفريق لأغنية «Rockabye»، وتوالت بعدها الأعمال المميزة، بينها «Real Love» ،«Symphony» ،«Rather Be».

وبمجرد ظهور آن ماري على المسرح، تفاعل الجمهور، وفي بداية فقرتها وجهت الشكر للحضور، ولمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ثم قدمت أغنيتها

«Ciao Adios» والتي أشعلت حماس الجمهور، وبعدها «Birthday» والتي لاقت إعجاب الجماهير. وتوالت الأغنيات من ماري وقدمت «To be young»،

«Bad girlfriend» ،«Perfect To Me» وغيرها الكثير.

وكانت ماري أعلنت قبل الحفل عن سعادتها للعودة مجدداً إلى دبي من خلال حفلها الكبير، كما وصفته ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، مشيرة إلى أن هذا المهرجان يعد حدثاً استثنائياً متنوعاً ومزدحماً بالفعاليات.

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