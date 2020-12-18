شكرا لقرائتكم خبر عن رصد موجات لاسلكية تُنذر بوجود كوكب خارج المجموعة الشمسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس: «أ ف ب»

كشفت دراسة فلكية، للمرة الأولى، رصد موجات لاسلكية يُرجح أن تكون صادرة عن كوكب غازي خارج المجموعة الشمسية، ما قد يدل على وجود حقل مغناطيسي واقٍ.

والورقة البحثية نشرت في مجلة «أسترونومي أند أستروفيزيكس».

وقد رُصدت هذه الموجات بواسطة التلسكوب الراديوي الأوروبي (لوفار) المؤلف من 50 ألف هوائي، موزع في أنحاء أوروبا ويعمل بترددات منخفضة.

ومصدر هذه الموجات هو نظام «تاو بوتيس» على بعد 50 سنة ضوئية من كوكب الأرض. وهو مؤلف من نجم مزدوج وعملاق غازي هو أحد كواكب المشتري، يعرف باسم «تاو بوتيس ـ بي».

وليس من المؤكد تمتع الكواكب خارج المجموعة الشمسية للأرض بحقل مغناطيسي يحميها من الترددات، كما هو الحال مع كوكب الأرض وكوكب المشتري في نظامنا الشمسي.

وقد أكد أحد الباحثين في الدراسة، فيليب زاركا، أن الموجة تمثل دليلاً واضحاً على وجود حقل مغناطيسي، وأنه من الصعب جداً رصد موجات من هذا القبيل؛ إذ إن الحقول المغناطيسية حول الكواكب تكون عادة ضعيفة ومصدرها بعيد.

وقال زاركا إن «هذه الموجات موثوق بها بنسبة 98%»، مشيراً إلى احتمال بسيط أن يكون مصدرها النجم وليس الكوكب، وأن التأكيد يحتاج إلى مزيد من الدراسات والأبحاث.

وحسب العالم الفيزيائي، فإن وجود حقل مغناطيسي حول الكواكب خارج نظامنا الشمسي، من شأنه أن يعزز فرص نمو الحياة فيها، وأنه تم رصد نحو 4 آلاف كوكب خارج نظامنا الشمسي منذ اكتشاف أول جسم فلكي من هذا النوع قبل 25 عاماً.

وأشار إلى ضرورة توافر شروط أخرى مناسبة للحياة مثل الحرارة، مرجحاً أن تكون درجات الحرارة في «تاو بوتيس ـ بي» مرتفعة جداً ليضم الكوكب شكلاً من أشكال الحياة.