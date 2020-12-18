محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: حملات تفتيشية مكبرة تشنها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية. في مجال الأسمدة الزراعية والأعلاف الحيوانية أمكن ضبط قضية بنطاق مديرية أمن الشرقية" بمضبوطات بلغت 17 طن أسمدة زراعية بدون بيانات ومجهولة المصدر بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية. فى مجال حماية البيئة تم ضبط 3 قضايا بنطاق مديرية أمن الشرقية، بمضبوطات بلغت 34.750 طن مواد غذائية بدون بيانات وبدون علامة تجارية. يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة 17 طن أسمدة زراعية بدون بيانات في الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.