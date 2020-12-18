إيطاليا تُسجل 17992 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 674 حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الجمعة نزولا من 683 أمس الخميس، كما انخفضت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة إلى 17992 من 18236 حالة.
وبحسب الوزارة أجريت في اليوم السابق 179800 مسحةمقابل 185320 قبل ذلك بيوم.
وشهدت إيطاليا، التي كانت أول دولة أوروبية يظهر فيها المرض في فبراير الماضي، تسجيل 67894 حالة وفاة بـ"كوفيد- 19"، وهي أكبر حصيلة
وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة رسميا أكثر من 1.92 مليون حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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