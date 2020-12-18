المغرب يُسجل 2647 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية ، اليوم (الجمعة) ، تسجيل 2647 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 412393 حالة.



وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 3857466 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في المغرب يوم 2 مارس الماضي.



وأضاف البيان بأن تم خلال الفترة نفسها تسجيل 50 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6854 حالة.كما تم تسجيل 2727 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 372725 حالة.

وقد قررت الحكومة المغربية تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية المعمول بها

على مستوى الدار البيضاء الكبرى التي تضم (الدار البيضاء والمحمدية ومنطقتي النواصر ومديونة) ومدن برشيد وبنسليمان لمدة أربعة أسابيع أخرى، تبدأ من الأحد 20 ديسمبر الجاري اعتبارا من الساعة التاسعة ليلا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.