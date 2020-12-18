السويد تُطالب مواطنيها ببدء ارتداء أقنعة الوجه في المواصلات العامة

طالبت السويد مواطنيها لأول مرة ببدء ارتداء الأقنعة الواقية من فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) في وسائل المواصلات العامة.
الازدحام".
وأوضحت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية اليوم الجمعة أن هذه التوصيات من قِبل السلطات السويدية تنص على أن يرتدي السويديون أغطية للوجه في أوقات الذروة عندما "لا يمكن تجنب
وقال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، إن قيوداً أخرى سوف تدخل حيز التنفيذ مثل خفض عدد الأشخاص الذين يمكنهم تناول الطعام معاً في المطاعم.
يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بكورونا في السويد تبلغ
وعندما أغلقت معظم دول أوروبا المدارس والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية وحتى الحدود، مع بدء تفشي الوباء، ظل السويديون يتمتعون بالعديد من الحريات.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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