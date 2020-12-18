الرئيس اليمني يصدر مرسوما بشأن تشكيل الحكومة الجديدة إنفاذا لاتفاق الرياض

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مرسوما رئاسيا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها في البلاد وفقا لـ"اتفاق الرياض"، مؤكدا تكليف معين عبد الملك رئيسا للحكومة وأحمد عوض بن مبارك وزيرا للخارجية، كما تضم 24 حقيبة وزارية.

ويأتي الإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسة تضم كامل مكونات الطيف اليمني، بعد أن تم تنفيذ جميع الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من (عدن) إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في (أبين) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة، بتعاون كامل وبقدر عال من المسؤولية والالتزام من جميع الأطراف اليمنية.

وجاء في القرار أن الحكومة شكلت، بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م، وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل، وعلى اتفاق الرياض الموقع بتاريخ 05/11/2019م، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس الجمهورية رقم (35) لسنة 2020 بشأن تكليف الدكتور معين عبدالملك سعيد بتشكيل الحكومة، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاءت المادة الأولى من القرار، أن تشكل الحكومة على النحو التالي: –

1. الدكتور معين عبدالملك سعيد رئيساً لمجلس الوزراء.

2. الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين.

3- الفريق الركن/ محمد علي أحمد المقدشي وزيراً للدفاع.

4- معمر مطهر محمد الإرياني وزيراً للإعلام والثقافة والسياحة.

5-واعد عبدالله عبدالرزاق باذيب وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.

6-نايف صالح عبدالقادر البكري وزيراً للشباب والرياضة.

7- سالم صالح سالم بن بريك وزيراً للمالية.

8- نجيب منصور حميد العوج وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

9- سالم عبدالله عيسى السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية.

10- عبدالسلام عبدالله سالم باعبود وزيراً للنفط والمعادن.

11- خالد أحمد أحمد الوصابي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني.

12- اللواء الركن/ إبراهيم علي أحمد حيدان وزيراً للداخلية.

13- أحمد عمر محمد عرمان وزيراً للشؤون القانونية وحقوق الإنسان.

14- توفيق عبدالواحد علي الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة.

15- محمد محمد حزام الأشول وزيراً للصناعة والتجارة.

16- عبدالسلام صالح حميد هادي وزيراً للنقل.

17- محمد عيضة شبيبة وزيراً للأوقاف والإرشاد.

18- عبدالناصر أحمد علي الوالي وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات.

19- قاسم محمد قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان.

20- حسين عبدالرحمن عبدالقادر الأغبري وزيراً للإدارة المحلية.

21- بدر عبده أحمد العارضة وزيراً للعدل.

22- طارق سالم صالح العكبري وزيراً للتربية والتعليم.

23- أنور محمد علي كلشات وزيراً للكهرباء والطاقة.

24- محمد سعيد الزعوري وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل.

25- مانع يسلم صالح بايمين وزيراً للأشغال العامة والطرق.