12 قتيلاً بتفجير انتحاري في الصومال

سيف اليزيد - قتل ما لا يقل عن 12 شخصاً في هجوم انتحاري بمدينة "جالكايو" الصومالية، اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة إن العديد من الأشخاص جرحوا أيضاً خلال الهجوم، مبينة أن من بين القتلى ضابطين كبيرين.

وأوضح ضابط الشرطة عبدالله أحمد "إنه لأمر مروع، فقد فقدنا اثنين من أكثر ضباطنا خبرة في الجيش الصومالي".

وقع الانفجار قرب ملعب كان يتجمع فيه حشد كبير لاستقبال رئيس الوزراء محمد حسين روبل.

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الاعتداء.

وتنفذ الحركة، المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، هجمات من حين لآخر على المدنيين وقوات الأمن والجيش.

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