1,6 مليون وفاة و74 مليون إصابة بفيروس كورونا عبر العالم

سيف اليزيد - أدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة مليون و662 ألفاً و792 شخصاً في العالم منذ ظهوره نهاية ديسمبر 2019، بحسب تعداد يستند إلى مصادر رسميّة، اليوم الجمعة عند الساعة 11,00 ت غ.

وأصيب أكثر من 74 مليوناً و890 ألفاً و910 أشخاص في العالم بالفيروس، تعافى منهم 47 مليوناً و866 ألفاً و800 شخص على الأقل حتى اليوم.

وسجلت الخميس 13073 وفاة و737,123 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة هي الولايات المتحدة (3249) والبرازيل (1092) والمكسيك (718).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من الوباء إذ سجلت 310,792 وفاة من أصل 17,213,887 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وشفي ما لا يقل عن 6,298,082 شخصاً.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً هي البرازيل حيث سُجلت 184,827 وفاة من 7,110,434 إصابة، والهند مع 144,789 وفاة (9,979,447 إصابة) والمكسيك مع 116,487 وفاة (1,289,298 إصابة) وإيطاليا مع 67220 وفاة (1,906,377 إصابة).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 159 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها البيرو (112) وإيطاليا (111) والبوسنة (108) وسلوفينيا (107).