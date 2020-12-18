ثبوت إصابة رئيس وزراء سلوفاكيا بفيروس كورونا

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قالت الحكومة في سلوفاكيا، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش ثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد.

يلتحق ماتوفيتش، بذلك، بعدد كبير من القادة السياسيين الذين سبق أن أصيبوا بالفيروس. وكان آخرهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعلن قصر الإليزيه، أمس الخميس، أن نتائج فحوصه ضد المرض جاءت إيجابية.

تعتزم سلوفاكيا فرض إغلاق صارم قبل ايام من عيد الميلاد وذلك بعد خطوات مماثلة في ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي حيث تحاول السلطات احتواء عودة ظهور جائحة فيروس كورونا.

ووافقت الحكومة، الأربعاء، على فرض حظر تجول بدءا من 19 ديسمبر الجاري، وتقييد حركة الأشخاص وقصرها على الأنشطة الضرورية مثل الانتقال إلى العمل والتسوق لشراء المواد الغذائية الأساسية.

وقال وزير الصحة ماريك كراجي، للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا، إن فيروس كورونا أصبح "خارج نطاق السيطرة" وإن الخطة الأصلية لإغلاق المحلات التجارية فقط اعتبارا من يوم الاثنين لن تكون كافية للسيطرة عليه.

كانت سلوفاكيا سعت، في وقت سابق، إلى تجنب إغلاق الاقتصاد من خلال الاختبارات الجماعية للكشف عن مرض كوفيد-19. لكنها اضطرت للانضمام إلى نظيراتها في الاتحاد الأوروبي في تشديد القيود قبل موسم الأعياد.