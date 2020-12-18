ترامب يعلن ترخيص لقاح "موديرنا" ضد كورونا وبدء توزيعه

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استبق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قرار الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير وأعلن إقرار لقاح شركة "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأكد ترامب الخبر في تغريدة على "تويتر".

وقال الرئيس "لقاح موديرنا أقر بشكل كاسح. وسيبدأ توزيعه فوراً". وأتت تغريدة الرئيس قبل إعلان الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير (أف دي ايه) منح الترخيص لهذا اللقاح.

ويتوقع صدور قرار الوكالة، اليوم الجمعة، بعد أن صوتت لجنة من الخبراء المستقلين، مساء أمس الخميس، على توصية بالترخيص لهذا اللقاح بعد أسبوع على إعطاء الضوء الأخضر للقاح "فايزر/ بيونتك".

ومن شأن الترخيص باستخدام هذا اللقاح الثاني أن يسرع حملة التطعيم الشاملة التي بدأتها الولايات المتحدة الاثنين الماضي في محاولة لوقف تفشي المرض الذي ما زال يسجل أرقاماً قياسية في أعداد الوفيات والإصابات اليومية.

وأظهرت البيانات أنّ الولايات المتحدة سجّلت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 247.544 إصابة جديدة بالفيروس و3.249 وفاة ناجمة عن الوباء.

وهذه هي المرة الرابعة، في غضون 10 أيام، التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية بـ"كوفيد-19" في الولايات المتحدة عتبة الـ3000 وفاة.