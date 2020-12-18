- 1/2
- 2/2
علم الصين
دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة لاختيار “طريق الحوار والتشاور” مع الصين بدلا من “انتهاج طريق العقوبات الأحادية غير المقبول” ضد الشركات الصينية.
وحث وانغ واشنطن على الكف عن “ابتذال مفهوم الأمن القومي ومواصلة القمع العشوائي للشركات الصينية”.
وقال وانغ في كلمة لمنتدى يركز أساسا على حالة العلاقات الأمريكية الصينية: “نحتاج لاعتماد الحوار والتشاور بدلا من العقوبات”.
وأكدت واشنطن اليوم الجمعة أنها ستضيف عشرات الشركات الصينية، وبينها أكبر شركة في البلاد في صناعة أشباه الموصلات، إلى القائمة السوداء في خطوة هي الأحدث في جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد سياسته تجاه الصين، وذلك بحسب “رويترز”.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين: على واشنطن استخدام الحوار بدلاً من العقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.