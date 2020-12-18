الأمير محمد بن سلمان: الفريق الصحي عمل بشكل احترافي في مواجهة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - ديسمبر - 2020 8:39 مساءً

وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع شكره وتقديره لجميع العاملين في القطاع الصحي وقطاع الدواء.

وعبر ولي العهد عن شكره للفريق الصحي الذي عمل بشكل احترافي ورائع في مواجهة جائحة كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية.

من جانبه، ثمن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ما يلقاه العاملون في القطاعين الصحي والدوائي من دعم واهتمام من سمو ولي العهد، وما يقوم به من متابعة دقيقة ومستمرة، حرصا منه على صحة الإنسان.

وقد بدأت السعودية الجمعة اليوم ثاني أيام التطعيم الموسع ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر بايونتك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الصحة قولها إن أكثر من 300 ألف شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا.

وسيعطى التطعيم عبر مركز لقاحات واحد في العاصمة السعودية يضم أكثر من ست مئة سرير في الوقت الحالي، وسيتوسع ليشمل مناطق ومدنا أخرى.

وسيكون المركز قادرا على استقبال أكثر من ثلاثين ألف شخص يومياً للراغبين في أخذ اللقاح.

وقد تلقى وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة أول جرعة من لقاح فيروس كورونا لطمأنة المواطنين والمقيمين على سلامة اللقاح.