عبوب: مباراة الجزاٸر كانت صعبة وسعداء بتحقيق الفوز -فيديو

أكد زكرياء عبوب، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة أن مباراة الجزاٸر كانت صعبة، معبرا في السياق ذاته عن سعادته بتحقيق الفوز.

وتابع قاٸلا “ديربيات شمال افريقيا تكون صعبة، خصوصاً مع الجزاٸر، وأشرت مسبقا أنها مواجهات تلعب علی جزٸيات صغيرة، ولله الحمد استثمرنا واحدة من الفرص لتحقيق الفوز في المباراة”.

واستهل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة مشاركته في دوري شمال إفريقيا الذي تستضيفه تونس إلى غاية 27 دجنبر الجاري، والمؤهل لبطولة إفريقيا للأمم التي ستجرى أطوارها بموريتانيا عام 2021 بالفوز علی منتخب الجزاٸر بهدف واحد.

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