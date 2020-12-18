الموسيقى على يوتوب.. 4 أغان للمجرد وأغنيتان للحر في قائمة “طوب” 2020- التفاصيل

لم تكن سنة 2020 سنة عادية على جميع الأصعدة، حتى على ساحة الموسيقى، والأغاني، التي تعثرت فيها وتيرة الانتاجات الموسيقية، لكن، في المقابل، شكلت الموسيقى متنفسا للكثيرين، خصوصا خلال الإغلاق الشامل، وما ترتب عنه من ضغط نفسي، فما هي الأغاني الأكثر استماعا في هذه الفترة في المغرب؟

كشف البحث في إحصائيات القياس في منصة “يوتوب” حول الأرقام الخاصة بمجمل السنة المشرفة على النهاية، سيطرة لأغاني الفنان سعد لمجرد، حيث تصدر كليب “آسف حبيبي”، الذي يجمعه، ومجموعة لفناير، قائمة أكثر الأعمال الموسيقية مشاهدة، وذلك بـ 44.3 مليون مشاهدة.

وحل كليب مغني الراب الحر في المرتبة الثانية “حسي بيا” في المرتبة الثانية بـ43 مليون مشاهدة، متبوعا بـ“لازم علينا نصبرو”، العمل، الذي قدمه بهاوي، بـ 33 مليون مشاهدة.

وحل كليب المغني الجزائري، موك صايب، المعنون بـ”الغربة” في المرتبة الرابعة بـ 32.6مليون مشاهدة مناصفة مع كليب السرحاني، والمختار البركاني” منديكش ا لفكنصية”.

وأوردت القائمة اسم سعد لمجرد مرة أخرى في المرتبة السادسة بكليب “عدى الكلام”، الذي حقق 32.5 مليون مشاهدة، يليه كليب الشقيقان بلمير “واك واك” بـ 32.3 مليون مشاهدة.

لحر تكرر اسمه هو الآخر في القائمة بفضل عمله “الغريب”، الذي حل في المرتبة الثامنة بـ29.9 مليون مشاهدة، فيما كانا المركزان، التاسع والعاشر، من نصيب لمجرد، بأغنية “دابا تزيان”، التي حصدت 23.1 مليون مشاهدة، ويخليك ليلى بـ22.9 مليون مشاهدة.

يذكر أن الأرقام المذكورة تخص عدد المشاهدات، التي سجلت من الأجهزة المستخدمة داخل المغرب، دون احتساب عدد المشاهدات المسجلة في باقي الدول.