العثماني يشارك في مناقشة أطروحة حول الدولة المدنية في الفكر السياسي الإسلامي

لم تمنع رئاسة الحكومة بمسؤولياتها، سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من الاستمرار في العمل العلمي والأكاديمي، حيث يحضر مساء اليوم الجمعة، إلى مناقشة أطروحة للدكتوراه في جامعة محمد الخامس بالرباط.

ويحضر رئيس الحكومة بصفته مشرفا إلى جانب العربي بوسلهام، على مناقشة أطروحة للدكتوراه أعدها الطالب اليمني عبد القوي حسان أحمد الحاج، في الفكر الإسلامي المعاصر وقضايا التربية والمجتمع والثقافة والبيئة.

وتحمل الأطروحة عنوان: “الدولة المدنية في الفكر السياسي الإسلامي والفكر السياسي الغربي دراسة مقارنة”، وهو الموضوع الذي يعد العثماني أحد أبرز الإسلاميين المتخصصين فيه.

وتضم لجنة مناقشة الأطروحة كل من عبد الله ساعف، وسعيد خالد الحسن وسعيد هلاوي، وأحمد البوكيلي رئيسا للجنة المناقشة.