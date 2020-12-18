الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الجمعة إن الفريق لاقى مقاومة من بعض المسؤولين في وزارة الدفاع عندما تقدم بطلبات للحصول على معلومات.
وقال يوهانس أبراهام للصحفيين عبر الهاتف "لقد شعرنا بالقلق عندما علمنا هذا الأسبوع عن توقف مفاجئ في التعاون الذي كان محدودا من الأصل هناك".
وأضاف أنه يتوقع من وزارة الدفاع التراجع عن هذا النهج.
كانت هذه تفاصيل خبر فريق بايدن الانتقالي: بعض مسؤولي وزارة الدفاع لا يبدون التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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