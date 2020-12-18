فيديو اعتداء على متشرد يثير غضبا في المغرب ويقود الفاعلين إلى السجن

الجمعة 18 ديسمبر 2020

أرشيفية

ألقت مصالح الشرطة في مدينة تطوان شمال المغرب، اليوم الجمعة، القبض على 3 أشخاص يبلغون من العمر 32 و33 و43 سنة، بتهمة تعريض متشرد للعنف والتشهير.



وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة وساخطة بين المغاربة الذين طالبوا بملاحقة المعتدين على المتشرد، وإنزال أشد العقوبات بحقهم.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن المغربي أن ”مصالح ولاية أمن تطوان كانت قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس، يوثق لاعتداء جسدي يستهدف شخصا يعاني من خلل عقلي من طرف أحد الأشخاص، بينما يوثق اثنان من مشاركيه هذا الفعل الإجرامي بواسطة كاميرا هاتف محمول“.

وأضاف البلاغ أن ”الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أسفرت عن تشخيص هوية الفاعل الرئيسي واثنين من المشاركين، الذين تم ضبطهم بمدينة تطوان في عمليات متزامنة صباح اليوم“ .

وتم إخضاع المشتبه بهم الثلاثة للبحث القضائي للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، حسب ذات المصدر.

وتبين أن المتهمين لهم سوابق في قضايا المخدرات والسرقة، وأن المتشرد اسمه زهير، ويعاني من مشاكل تتعلق بصحته العقلية، كما يتخذ من الأرصفة بحي سانية الرمل في تطوان مسكنا له، وهو رجل مسالم لم يسبق له أن ألحق الأذى بأي شخص، حسب وسائل إعلام محلية.