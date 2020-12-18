شكرا لقرائتكم خبر عن غرق سفينة قرب سواحل فيتنام وفقدان 5 من طاقمها والان نبدء بالتفاصيل
قال بوي ذا نهان، رئيس جزيرة فو كوي في مقاطعة بينه ثوان، إنه تم بالفعل إنقاذ سبعة صينيين وثلاثة فيتناميين من أفراد الطاقم ويتلقون الرعاية على متن سفينة تابعة لخفر السواحل.
وسيجري نقل أفراد الطاقم الذين تم إنقاذهم إلى جزيرة فو كوي لإجراء فحوصات طبية.
ولا يزال البحث جاريا عن أفراد الطاقم الخمسة الذين ما زالوا في عداد المفقودين - أربعة صينيين وفيتنامي واحد، لكن البحار الهائجة والرياح القوية بالقرب من الجزيرة تسبب صعوبات لقوات الإنقاذ.
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