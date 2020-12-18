المغرب وإسرائيل يطلقان شعلة السلام بلقاءات دبلوماسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقد سفراء إسرائيل والمغرب في الأمم المتحدة وجواتيمالا، اليوم الجمعة، اجتماعين عشية اجتماعات إسرائيلية-مغربية بالمغرب الأسبوع القادم.

ونشر السفير الإسرائيلي في جوتيمالا، ماتي كوهين، صورة له على حسابه في "تويتر" برفقة نظيره المغربي طارق اللواجري ووزير خارجية جواتيمالا.



وكتب "ثمار السلام- أول صورة مشتركة لي مع زميلي السفير المغربي في جواتيمالا طارق اللواجري".





وبالتزامن نشر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان صورة له مع نظيره المغربي عمر هلال.

وكتب أردان في حسابه على "تويتر": "للمرة الأولى يوقد سفيرا المغرب وإسرائيل لدى الأمم المتحدة الشمعدان معا بمناسبة عيد الأنوار اليهودي".

وقال أردان: "العلاقة العميقة بين المغرب والشعب اليهودي عمرها آلاف السنين. إن استئناف العلاقات بين البلدين هو حلم تحقق للعديد من الإسرائيليين".





ومن المقرر أن يصل وفد إسرائيلي-أمريكي الثلاثاء المقبل إلى المغرب في أول زيارة بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي قرر البلدان استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وسيرأس الوفد الأمريكي كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي مستشار الأمن القومي مئير بن شابات.

وسيغادر الوفد المشترك في رحلة جوية مباشرة من تل أبيب إلى المغرب.