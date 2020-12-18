موجز الخليج 365 للسيارات.. تجميد مرسيدس ومواجهة يابانية صعبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أوقفت مجموعة دايملر إنتاج سيارات الركاب التي تحمل علامتها المركزية مرسيدس في البرازيل.

أعلنت بي إم دبليو عن طرحها نسخة لعام 2021، من طرازها المتميز X4، بقدرات محدثة ومجموعة من الفئات بخيارات مختلفة من الأسعار.

لا تنتهي المقارنة في عالم السيارات بين سوبارو وهوندا على مر الزمان، وبين طراز سوبارو WRX وأقرب منافسيه هوندا سيفك SI المقارنة صعبة.

يشهد عام 2021 منافسة قوية بين السيارات التابعة لفئة subcompact SUV، أبرزها كيا سيلتوس وسوبارو كروستريك.

قدمت أودي نسخة جديدة لعام 2021 من طراز A4 Allroad التابع لفئة "واجون"، لمنافسة موديلات مثل مرسيدس E63 S وE-CLASS.